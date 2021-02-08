Зеленский придумал, как «сокрушить» недоверие к вакцинированию от ковида

На Всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» президент Владимир Зеленский заявил, что готов привиться вакциной против ковида в числе первых, дабы показать согражданам безопасность вакцинации.

Как передает «Украинская правда», об этом Владимир Зеленский заявил, открывая форум. «Решив вопрос поставок вакцины в Украину, мы столкнулись с новой проблемой — это недоверие к прививкам и отказ от вакцинации значительной части населения. Это новый, но я считаю, что очень серьезный современный вопрос, который всем нам предстоит решить», — сказал он и добавил, что готов «на личном примере, как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация важна и безопасна».

Также он отметил действенность жестких карантинных мер, благодаря которым властям удалось стабилизировать эпидемическую ситуацию и втрое уменьшить средненедельное количество больных COVID-19.

Как сообщает «Укринформ», мероприятие проходит в КВЦ «Парковый». На трехдневном форуме обсудят планы правительства по преодолению пандемии, в частности, меры по восстановлению экономики, помощи уязвимым слоям населения, адаптации образования, сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал поступление вакцин против ковида в феврале, а также сообщил о получении подтверждения о поставках в страну 12 миллионов доз вакцин против коронавируса от компаний от AstraZeneca и Novavax.

Фото с сайта Офиса президента.

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