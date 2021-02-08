25 лет украинской станции в Антарктиде: эксклюзив с участником первой зимовки

Ровно 25 лет назад с флагштока научной станции в Антарктиде «Фарадей» было спущено знамя Великобритании и поднят сине-желтый стяг. В тот день эта станция стала принадлежать Украине и получила название «Академик Вернадский». До этого ею 42 года владела Великобритания.

В первой половине 1990-х в Лондоне решили уступить «Фарадей» какой-либо стране — ради рационализации своих расходов на исследования в Антарктиде. Несколько государств заявили о желании заполучить эту научную базу. Предпочтение было отдано Украине.

С флагштока станции спустили британский флаг и затем подняли сине-желтый стяг Украины

Однако в последний момент передача станции нашей стране едва не сорвалась. О тех событиях «ФАКТАМ» рассказал радист первой украинской зимовки Роман Братчик.

— Первые пять украинских полярников, в том числе я, прибыли на британскую антарктическую станцию «Фарадей» за два месяца до ее передачи нашей стране, — рассказал «ФАКТАМ» Роман Братчик. — Так что до прибытия остальных украинских участников первой зимовки мы работали вместе с британцами — они вводили нас в курс дел. Многое тогда впечатлило на станции, особенно традиция британских коллег устраивать по субботам ужины при свечах, на который следовало являться при параде — в пиджаке, рубашке с галстуком. Мы переняли эту замечательную традицию, и она поныне поддерживается на «Академике Вернадском». В то время как мы осваивали порядки на станции, в Киеве возникли серьезные проблемы с отправкой остальных участников зимовки и необходимого для ее проведения запаса продовольствия и топлива.

Роман Братчик (с трубкой в руках) на станции «Академик Вернадский»

— Не было средств на организацию экспедиции?

— Похоже, что так. Потом я узнал, что Британская антарктическая служба получила тогда из Киева от Национального агентства морских исследований и технологий предложение перенести на год передачу станции Украине. Чем бы это закончилось, можно только гадать. К счастью, о сложившейся ситуации вовремя доложили президенту Украины Леониду Кучме. Он дал указание безотлагательно решить вопрос. Оперативно Кабинет министров Украины принял распоряжение, в котором было четко расписано, что следовало сделать тому или иному министерству для отправки экспедиции. Нужно было срочно закупить в Южной Америке запас продовольствия, топлива и арендовать судно, которому предстояло доставить все это вместе с остальными полярниками на остров Галиндез, на котором находится наша станция (остров расположен в нескольких километрах от материковой Антарктиды. — Авт.). Для решения этих задач в Южную Америку отправили команду специалистов. Вскоре после этого из Киева на правительственном самолете Ту-154 полярники вылетели в Аргентину в город Ушуайя. И там пересели на арендованный корабль.

Шестого февраля 1996 года британские полярники передали станцию нам. Начальник первой украинской зимовки ученый Геннадий Милиневский вручил британцам символическую плату — один фунт.

Участники первой украинской зимовки в Антарктиде. Начальник зимовки Геннадий Милиневский крайний справа в первом ряду

Эту монету вмонтировали в стойку станционного бара.

Сложилось так, что Роман Братчик остался и на следующую годичную зимовку. В результате проработал на станции «Академик Вернадский» 30 (!) месяцев подряд. Этот рекорд до сих пор так никто из украинских полярников и не побил.

В Антарктиде лето. Крайний слева Роман Братчик

Во время своей второй зимовки у Романа возникли отношения с метеорологом Светланой Краковской. Они стали мужем и женой, у них четверо детей.

Супруги Роман Братчик и Светлана Краковская познакомились в Антарктиде во время зимовки 1997 — 1998 годов. Сейчас у них четверо детей (фото предоставлено Романом Братчиком)





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