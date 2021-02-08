Шокированный украинский посол устроил ликбез президенту Германии

В Украине отреагировали на интервью федерального президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера газете Rheinische Post, в котором глава государства высказался по поводу строительства кремлевского «Северного потока 2» и вспомнил о Второй мировой войне.

«Высказывания федерального президента по исторической памяти вызвали в Украине откровенное удивление и настоящий шок», — заявил в комментарии «Укринформу» Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Так он отреагировал на слова Франк-Вальтера Штайнмайера, который фактически поддержал достройку газопровода, назвав «энергетические отношения почти последним мостиком между Россией и Европой, что остался после существенного ухудшения взаимоотношений» между ФРГ и РФ в последние годы.

Президент также назвал важным для немцев «еще одно совсем другое измерение — взгляд на очень изменчивую историю с Россией», напомнив, что 22 июня исполняется 80-я годовщина немецкого нападения на Советский Союз: «Это не оправдывает ложную российскую политику сегодня, но мы не имеем права упускать из виду этот более широкий контекст».

В ответ Андрей Мельник отметил, что таким образом по сути подхватывается «десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией».

По словам дипломата, автоматическое «приравнивание» СССР к России является «абсолютно недопустимым искажением истории и прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов», в первую очередь, это касается украинцев.

Напомним, что 19 января в США ввели санкции против строительства российского газопровода «Северный поток 2» — ограничительные меры коснулись компаний «КВТ-Рус» и «Тустанкер», а также принадлежащие им судно-трубоукладчик «Фортуна» и судно «Максим Горький».

Фото Андрея Мельника со странички посольства Украины в ФРГ.

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