Кравчук жестко высказался о стрельбе боевиков на Донбассе

Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина на Донбассе должна жестко реагировать на нарушение договоренностей со стороны России и ОРДЛО и действовать зеркально — на каждый выстрел со стороны оккупантов своим выстрелом.

Об этом политик сказал в эфире канала «Украина 24».

Кравчук напомнил, что в последние дни пророссийские боевики убивают наших солдат, применяют запрещенные 120-мм минометы, нарушают все возможные договоренности.

«Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это провокация, не провокация — выстрел является выстрелом. Если они стреляют, отвечать должны также», — сказал первый президент.

«Чего мы должны наблюдать и делать вид, что этого не происходит? Должна быть соответствующая жесткая реакция во всем, иначе они будут понимать, что наши уступки — это признак нашей слабости», — добавил он.

Напомним, в первые дни февраля ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе обострилась. Украинские военные несут потери. Так, 2 февраля вражеский снайпер смертельно ранил украинского военного. Двое бойцов получили ранения в районе Новозвановки и Пивденного.

А в районе Марьинки трое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Двое из них получили смертельные ранения, за жизнь третьего борются медики.

222

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter