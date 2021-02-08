Очередная "национализация": боевики "ДНР" решили заняться бесхозной недвижимостью

В так называемой «ДНР» на днях создали «межведомственную комиссию по вопросам управления бесхозными недвижимыми вещами». Как сказано в документе, эта структура будет «рассматривать заявления органов „ДНР“, предпринимателей и даже жителей, которые выявили недвижимость, имеющую признаки бесхозности». Получив такие сигналы, комиссия определит управителя недвижимости или может передать имущество в аренду. В переводе на человеческий язык, грядет очередная «национализация». Ее планируют завершить до 2022 года.

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И хотя в тексте сказано, что «бесхозная недвижимость может стать государственной или муниципальной только по решению суда и что проект не распространяется на жилые помещения и дома, хозпостройки и земельные участки», естественно, люди этому не верят.

Вот что пишут в местных пабликах.

«МММ-щик все никак не угомонится».

«Даешь раскулачивание».

«Теперь у нас „государственным“ будет все».

«Долой частную собственность».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Пушилин вынужден был признаться, что в недореспублике катастрофически не хватает врачей.

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