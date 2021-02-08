Мать младшей дочери Сенцова раскрыла тайну
Младшую дочь режиссера Олега Сенцова родила поэтесса и активистка Юлия Бабич.
Бабич в соцсети загадала загадку для своих читателей.
23 января она сообщила, что у нее «два ребенка». Новорожденную она как Крошка Олеговна. А тем, кому интересно угадать ее официальное имя, поэтесса предложила прочесть ее книгу, в которой «есть имя Крошки — то, что занесено в реестр граждан Украины».
Позже Бабич поблагодарила тех, кто перечитал сборник ее стихов и предложил найденные имена, но ни одно не оказалось правильным.
Поэтесса сама раскрыла имя ребенка.
В твоєму імені пів імені мого…
Того, яким лиш ти мене покличеш…
Яким мене ти до небес звеличиш,
Коли уперше вимовиш його…
В твоєму імені — весь Всесвіт, вся любов,
Якою ми наповним твою душу…
І хай ніщо ніколи не порушить
Всю силу в ньому наших молитов…
В твоєму імені і повість, і поема…
У нім вся ти: крихка і бойова;
Принцеса наша й мишка польова.
Казкова дівчинка з чарівним ім'ям… Емма!
Юлия Бабич родила Эмму 16 декабря 2020 года. 5 февраля 2021 года Олег Сенцов публично объявил, что стал отцом в третий раз — представил дочь Эмму. А 6 февраля сама Бабич опубликовала в соцсети фото с Эммой и сообщила, что она мама девочки.
Как известно, у Олега уже есть двое детей от его супруги Аллы, оставшейся в Крыму — 19-летняя дочь Алина и 17-летний сын Владислав.
Супруги развелись в 2016 году. Но после освобождения Сенцова Алла с сыном приезжали в Киева повидаться с Сенцовым.
Фото Facebook/Yulia Babych
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