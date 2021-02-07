Названы имена героев, подорвавшихся на вражеских взрывных устройствах на Донбассе

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на взводный опорный пункт погибли военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный. Об этом говорится на официальной странице 28-й ОМБр в Facebook.

«С прискорбием сообщаем, что вчера, 6 февраля, в районе населенного пункта Новомихайловка во время выдвижения на взводный опорный пункт трое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое наших ребят погибли. Это старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей ПОДВЕЗЕННЫЙ», — говорится в сообщении.

Сослуживцы показали фото погибших.

Назарий Полищук

Алексей Подвезенный

Также военные проинформировали, что третий их побратим находится в больнице.

Напомним, в тот день на фронте было зафиксировано обострение. Врагом были прицельно обстреляны позиции украинских войск в районе Новозвановки и Пивденного.

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