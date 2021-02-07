Сильный ветер, снег, дожди и мороз: в Украину пришел мощный циклон

В Украине 7 февраля ожидаются сложные погодные условия. В частности, циклон, который придет с южной Европы, принесет очень много снега, дождя и штормовой ветер. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, сегодня во Львовской и Ивано-Франковской областях возможен сильный снег, а на Закарпатье с дождем. На дорогах ожидается гололедица. Также возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.

8 февраля непогода придет в Житомирскую, Киевскую, Винницкую, Черкасскую и Кировоградскую области. Там прогнозируют снег, порывы ветра до 20 м/с, метели и снежные заносы. Ожидается выпадение до 20−40 сантиметров снега.

Кроме того, завтра в Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Днепропетровской и южных областях ожидаются снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега и гололедица.

7 и 8 февраля на всей территории страны, кроме Закарпатья и юга Одесской области, ночью ожидается от 12−18 до 20−24 градусов мороза, днем прогнозируются от 5 до 13 градусов ниже нуля.

Из-за снегопадов и последующей оттепели с дождями 7 и 8 февраля в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется опасность схода лавин. Объявлен третий уровень опасности.

Как сообщила известный синоптик Наталья Диденко, в Киеве 7 февраля ожидаются морозы с порывистым ветром.

«Снегопады появятся в обнимочку с циклоном в понедельник. Мороз в Киеве продлится долго, конечно, с колебаниями, однако ближайшие две недели — да. По крайней мере, по предварительным прогнозам», — написала она в Facebook.

Как писали «ФАКТЫ», среднемесячная температура воздуха января в Киеве составила -2,5°С, что превышает обновленную климатическую норму (1991−2020) на 0,7°С.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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