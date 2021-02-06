Новые потери на Донбассе: на мине подорвались двое украинских бойцов

В районе операции Объединенных сил на Донбассе новые потери. О трагическом происшествии в районе Марьинки сообщил в Facebook пресс-центр штаба ООС. Во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Двое военных получили смертельные ранения, за жизнь третьего борются медики. На место ЧП приехали руководство воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

После того, как стало известно о двоих раненых военнослужащих в районе Новозвановки и Пивденного, обострилась ситуация и поблизости от Песков. Там вследствие вражеского обстрела был ранен украинский воин.

Пострадавшего оперативно доставили в госпиталь. Раненому оказывается необходимая медицинская помощь. Об обстреле были уведомлены представители ОБСЕ.

Фото архив ministry_of_defense_ua/Instagram

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