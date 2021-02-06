Обошлось без штурма: в Киеве провели акции у телеканалов "Интер" и "Наш"

В субботу, 6 февраля, возле телеканалов «Интер» и «Наш» состоялись уличные акции протеста. На штурм телеканалов протестующие не пошли — митинги прошли мирно.

Сторонники организации «Братство» Дмитрия Корчинского пытались провести уличную акцию возле здания телеканала «Интер». Активисты предлагали закрыть телеканал, а работающих там антиукраинских деятелей арестовать и использовать в обмене пленными.

Как сообщает Telegram-канал Pavlovsky News, акция у «Интера» длилась недолго — основные силы подтянулись к зданию телеканала «Наш». «Под зданием „Интера“ пусто, — сообщают авторы Telegram-канала. — Приехали три человека Корчинского, постояли, сняли видео на телефон и уехали. Осталась только полиция».

Анонсируя митинги на своей странице в Facebook, Корчинский заявил, что после прекращения вещания трех телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, Кремль связывает большие надежды с такими медиа, как «Наш» и «Интер». Якобы в Москве уже готовят активные финансовые вливания в оба телеканала. Корчинский обвинил «Наш» не только в пропаганде в пользу оккупантов, но еще и в неуплате налогов.

В акции возле телеканала «Наш» приняли участие около 70 человек. Они требовали, чтобы ведущий канала Макс Назаров вышел к собравшимся. «Выходи, Макс», — скандировали активисты. Назаров не вышел, а через Telegram-канал предложил организаторам акции подниматься к нему в студию. Диалога не получилось.

Примечательным моментом митинга стало появление актрисы Любовь Титаренко. Она попыталась поговорить с участниками акции, но начала с месседжей о том, что якобы войну в Украине начали олигархи и националисты. В ответ актрисе пришлось услышать, что война в Украине — из-за таких людей, как Титаренко. Под крики «Ганьба» актрису увели с площади сотрудники полиции.

Напомним, 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2018 года и заблокировал работу телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne». Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что закрытие телеканалов — это борьба с информационным терроризмом против Украины. А глава государства пообещал, что других телеканалов санкции не коснутся.

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