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Украина

Обострение на Донбассе: ранены бойцы ВСУ

17:43 6 февраля 2021
военный

6 февраля на фронте снова наблюдается обострение. Врагом были прицельно обстреляны позиции украинских войск в районе Новозвановки и Пивденного. Ранены двое украинских защитников. Об этом сообщает Министерство обороны. Украины.

Вооруженные формирования РФ использовали стрелковое оружие. Обстрел был совершен около 13.00.

Командование ОТГ «Север», чьей зоной ответственности является обстрелянный район, рассказало, что раненые бойцы доставлены в госпиталь. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное.

Об обстреле было доложено представителям ОБСЕ.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о резком обострении ситуации на Донбассе. По его словам, перемирия больше нет, активизировались вражеские снайперы, гибнут украинские защитники.

За первые дни февраля силы ООС понесли потери вследствие вражеских обстрелов. 2 февраля вражеский снайпер смертельно ранил украинского военного.

Фото ministry_of_defense_ua/Instagram

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