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Украина

Противодействовать агрессору на информационном фронте: Ткаченко рассказал, как Украина будет бороться с фейками из РФ

15:52 6 февраля 2021
ткаченко

Для борьбы с фейками в Украине создадут Центр противодействия дезинформации. В качестве будут взяты структуры со схожими функциями, уже работающие в Бельгии, Финляндии, странах Балтии. Об этом заявил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в интервью Obozrevatel. Стратегию глава Минкульта пообещал представить в марте текущего года.

Задачей нового центра станет выявление манипуляций и фейков, которые запускает страна-агрессор. Центр должен будет обратить внимание зрителей на мыслевирусы, разгоняемые вражескими пропагандистами, и развенчать ложь медиаманипуляторов.

«Если мы говорим о противодействии в виде публикаций, рассылки информации — работу в этом направлении мы начнем с создания Центра противодействия дезинформации», — пообещал Ткаченко.

Министр заверил, что Украина не станет повторять российские методы с привлечением армии бот-аккаунтов. «Нам нужно отвечать асимметрично: показывать и освещать. Так, как европейцы… Бороться с ботами с помощью ботов — малоперспективное занятие», — заявил глава информационного министерства.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский наложил санкции на телеканалы 112, ZIK и NewsOne и их владельца Тараса Козака. Было объявлено, что такие санкции нужны, чтобы препятствовать информационному терроризму, а также ввиду распространяемых фейков и вражеской пропаганды.

Фото Олександр Ткаченко/Facebook

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