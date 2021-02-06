"Благодарю за все, что было": Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения

Президент Владимир Зеленский поздравил с днем рождения супругу Елену, которой 6 февраля исполнилось 43 года.

При этом глава государства подошел к поздравлению креативно, написав любимой стихотворение, и разместив ее милое фото.

«З днем народження, мОя.

Обожнюю думки твОї.

Дякую за те, що було.

І, сподіваюсь, ще буде.

За правду, за очі, за жарти,

За те, ким без тебе не став би.

За те, що наші діти

Найкращі (для мене) в світі.

Дякую за все.

З любов’ю, твій ВЗ", — написал Зеленский на своей странице в Instagram.

В словах президента благодарность жене за детей, любовь, понимание и поддержку.

Пользователи сети присоединились к поздравлениям первой леди.

К слову, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский тоже праздновал свой день рождения. По этому случаю первая леди опубликовала в социальной сети теплую семейную фотографию и поблагодарила мужа за совместную жизнь.

Зеленский состоит в браке с Еленой с 2003 года. До свадьбы пара встречалась около 7 лет. Они учились в параллельных классах в школе. Зеленские воспитывают дочь Александру и сына Кирилла.

После того, как Зеленский стал президентом, его супруга попала на обложку журнала Vogue UA. Наряды первой леди постоянно обсуждают в сети, иногда указывая на пробелы ее стилиста. Точно неизвестно, кто из дизайнеров постоянно работает с женой президента.

Собственница украинского бренда одежды Pico Евгения Кошевая рассказала, что один раз шила платье для первой леди в августе 2019 года перед церемонией празднования Дня Независимости.

Фото Instagram/zelenskiy_official

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