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Украина

"Идет шпионская война с Россией": в СНБО рассказали о главной ошибке Украины

8:16 6 февраля 2021
СБУ

Украинская власть сделала большую ошибку в том, что после распада СССР не распустила советский КГБ, а переименовала его в Службу безопасности Украины, оставив тех же самых сотрудников.

И как результат, в нашей стране активно работает агентура России. Об этом во время Киевского форума по безопасности 5 февраля заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает «Украина 24».

По его словам, в Украине, несмотря на 30 лет независимости, до сих пор действует «безумная» агентура Российской Федерации.

Данилов отметил, что в Украине идет не только открытое военное противостояние на территории Донбасса, но и ежедневная незаметная шпионская война.

Также глава СНБО отметил, что президент России Владимир Путин с момента прихода к власти мечтает возродить империю, а для этого ему нужно захватить Украину.

«В том состоянии, в котором находимся, если мы остановимся, если мы не будем отстаивать национальные интересы, мы проиграем. И тогда Путин, начиная, скажем так, с 2000 года, когда он себе вложил в голову, что он должен захватить Украину, и это должно быть, скажем так, его завещанием, его мечта может осуществиться», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что Украина будет отстаивать свой суверенитет для того, чтобы быть независимой от кого угодно. Он отметил, что знает, как дальше будут развиваться события и уверен, что «победа будет за нами».

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении компаний народного депутата Тараса Козака. Санкции, в частности, предусматривают и аннулирование лицензии трех телеканалов, которыми владеет Козак.

Фото из открытых источников

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