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Украина

Россиянин предложил крымчанам сравнить жизнь на полуострове до и после 2014 года: вот что ему ответили

22:17 5 февраля 2021
Крым

Блогер с ником «КРЫМский бандеровец» опубликовал в Twitter переписку из паблика Симферополя. Переехавший в оккупированный Крым россиянин попытался выяснить, стало ли лучше на полуострове после 2014 года.

«Так плохо, как сейчас, мы еще не жили! Вне Украины Крым — ущербный! Подло поступила РФ», — так ответили крымчане на вопрос.

Люди вспомнили вкусные украинские продукты, которые ни в какое сравнение не идут с «российской химией». Жалуются, что ограждают пляжи, к морю невозможно попасть. Очень плохо с водой, с интернетом и мобильной связью. В больницах не хватает врачей, плановой операции приходится ждать по несколько месяцев.

Многих крымчан волнуют цены, которые выше московских, а зарплаты мизер.

Некоторые люди вспоминают, что при Украине было все «понятнее и добрее». А сейчас стало опасно и нет свободы слова.

К слову сказать, нашлись и те, кто считает, что все хорошо и полуостров процветает.

Напомним, в Крыму «власти» решили демонтировать недостроенные здания атомной электростанции в Щелкино. АЭС начали строить в 1975 году, а в 1987 году — остановили на фоне протестов экологов и местных жителей после аварии на Чернобыльской АЭС. На тот момент степень готовности станции составляла 85%.

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