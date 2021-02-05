У гражданской жены "подсанкционного" Козака обнаружилась элитная недвижимость в Москве

Гражданская жена народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака Наталья Лавренюк владеет квартирой в центре Москвы. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы».

Квартира площадью 657 квадратных метров находится в одном из самых дорогих жилых комплексов российской столицы Knightsbridge Privat Park. На момент приобретения в собственность рыночная стоимость этого жилья составляла 13 миллионов долларов (или около 350 миллионов гривен).

По информации расследователей, Козак не указал эту недвижимость в своей декларации о доходах.

Лавренюк стала собственницей квартиры в Москве по улице Ефремова, 19 в марте 2020 года.

Кроме того, в Knightsbridge Privat Park Наталья Лавренюк владеет четырьмя паркоместами и несколькими подвальными помещениями.

Известно, что в комплексе живет российская властная элита. Журналисты-расследователи находили там квартиру руководителя «Почты России» Николая Подгузова и сестры главы правительства РФ Михаила Мишустина. Но площадь квартиры гражданской жены народного депутата Тараса Козака значительно превышает размеры жилья российских чиновников в этом комплексе.

Расследователи отмечают, что несмотря на введение Украиной персональных санкций против Тараса Козака, они пока, похоже, никак не касаются значительной части его активов и имущества. Козак оформил свои юридические компании и недвижимость на гражданскую жену, сведения о которой он годами не вносит в свою декларацию об имуществе и доходах.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении компаний нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. В числе ограничений и аннулирование лицензий телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Президент подробно объяснил свое решение по санкциям.

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