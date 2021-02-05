Оккупационные власти решили снести самый знаменитый недострой Крыма

Оккупационные власти Крыма решили демонтировать недостроенные здания атомной электростанции в Щелкино. Об этом сообщает издание Крым.Реалии.

«Списать путем демонтажа недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности республики Крым, закрепленное на праве хозяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием Республики Крым „Центр комплексного снабжения строительных объектов“, расположенное по адресу: республика Крым, Ленинский район, Щелкино», — говорится в «документе», который опубликовали «власти» Крыма.

Всего будут снесены шесть объектов, общая площадь которых составляет более 22 тысяч квадратных метров. Планируется, что работы завершат до 31 декабря этого года.

Крымскую АЭС начали строить в 1975 году, а в 1987 году — остановили на фоне протестов экологов и местных жителей после аварии на Чернобыльской АЭС. На тот момент степень готовности станции составляла 85%.

Напомним, что Украина из-за действий в Крыму ввела ряд санкций против Никарагуа.

Фото из Википедии

414

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter