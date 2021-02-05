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Украина

В Мукачево под воду ушло кладбище: фотофакт

19:43 5 февраля 2021
на кладбище

В Мукачево Закарпатской области затопило городское кладбище. В результате интенсивных осадков и талых вод, могилы на кладбище в микрорайоне «Паланок» полностью оказались в воде.

Фото опубликованы на сайте «Карпатского объектива».

По прогнозу Укргидрометцентра, 5 февраля в Закарпатье ожидается превышение допустимого уровня воды в реках. В частности, в реке Латориця вода может подняться на 0,6−1,2 метра. Возможно подтопление пойменной части автодороги местного значения.

Поднимется уровень воды в реках Тиса, Днестр, Стырь.

6−8 февраля, за счет усиления таяния льда в бассейне реки Припять возможно затопление приусадебных участков в двух районах Волынской области.

Напомним, синоптики прогнозируют в предстоящие выходные в Украине существенное похолодание — местами морозы достигнут -22 градусов. А в Закарпатье и на юге Крыма вероятны дожди.

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