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Украина

"Путин приходит с тысячами пуль": в сети показали наступивший на Донбассе "русский мир"

18:59 5 февраля 2021
стела в Донецке

Украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц) опубликовал в Facebook фото из оккупированного Донбасса.

«Яркие фото того, как приходит „русский мир и путин“ с тоннами снарядов и тысячами шаров, а не с хлебом и солью как до сих пор некоторые считают», — написал военный.

Снимки Штирлиц сделал в формате «было-стало».

На одном, еще довоенном фото, дети в школе на уроке физкультуры перетягивают канат. Все улыбаются, нет страха, обычный мирный день.

На другом — разрушенная школа — без окон, крыши и части стен. Пусто и страшно. Там прошла война.

«ФАКТЫ» неоднократно рассказывали, как выглядит Донецк после прихода «русского мира» и как приходится выживать людям в оккупации.

Недавно главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин заявил претензии на всю территорию Донецкой и Луганской областей, включая те районы, которые сейчас подконтрольны Украине.

Свои планы «власти» ОРДЛО изложили в «доктрине», которую зачитали на форуме «Русский Донбасс», где были российские пропагандисты и депутаты Госдумы РФ.

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