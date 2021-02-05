«Намекнули, что могут убить»: Стерненко заявил об угрозах от сотрудников «телеканалов Медведчука»

Активист Сергей Стерненко заявил, что сотрудники попавших под санкции телеканалов угрожают ему. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Российские пропагандисты, которые маскируются под украинских журналистов, стали мне угрожать физической расправой за правду об их работе на каналах Медведчука. Вчера я выложил пост, в котором сообщил, что соберу вместе информацию о том, кто именно работает на каналах 112, ЗИК и ньюзван. Это открытая информация, которую распространяют сами телеканалы и пропагандисты. Речь идет не об адресах или телефонах, а именно о местах их работы», — написал Стерненко.

По его словам, после этого главред канала 112 Павел Кужеев намекнул, что активиста теперь могут убить. А представитель канала ZIK Андрей Лащ обнародовал у себя в Facebook информацию о месте проживания Сергея Стерненко.

«Они уже вконец обнаглели от безнаказанности. Не просто работают на агрессора, но и угрожают за правду», — написал активист.

Напомним, суд передал Стерненко на поруки нардепу Лозинскому.

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