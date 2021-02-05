На Харьковщине полицейские отказывались расследовать тяжкие преступления, чтобы "не портить статистику"

Двум полицейским Харьковской области сообщено о подозрении по факту сокрытия тяжких преступлений. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Речь идет о двух оперуполномоченных одного из секторов Холодногорского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

Сотрудники полиции, чтобы не портить статистические показатели состояния правопорядка, не занимались расследованием тяжких преступлений.

В частности, в марте 2020 неизвестные ограбили мужчину, завладев его деньгами. Пострадавший обратился в Холодногорский отдел полиции Харькова.

Оперуполномоченный, понимая, что совершено тяжкое преступление, решил не давать ход делу. Он отказал пострадавшему в принятии заявления и приказал ему подписать лист бумаги с напечатанным текстом о том, что он якобы нашел деньги.

Еще один случай произошел в сентябре 2020 года, когда в городскую клиническую больницу скорой помощи доставили мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки.

Мужчина пояснил, что на него напала группа неизвестных лиц, которые избили его и ограбили. Несмотря на эти объяснения, другой оперуполномоченный Холодногорского отдела полиции, также «борясь» за хорошие показатели и желая скрыть преступление, опросил пострадавшего, но заявление о преступлении от него не принял и уговорил мужчину заявить под видеозапись на мобильный телефон о том, что он не имеет претензий по поводу совершенного в отношении него преступления.

Ни одно из указанных сообщений о тяжких преступлениях не было зарегистрировано в Едином реестре расследований.

Досудебное расследование проводят следователи территориального управления ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до трех месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Ранее «ФАКТЫ» писали о полицейских из Кагарлыка Киевской области, которые сами совершали преступления, избивая и насилуя свидетелей.

Фото khar.gp.gov.ua/

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