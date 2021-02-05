Рада приняла закон об электронных трудовых книжках

Верховная Рада приняла в окончательной редакции закон, регламентирующий использование электронных трудовых книжек. Соответствующий проект закона, предложенный Кабмином, поддержали 265 депутатов. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.

Закон предусматривает пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника. В течение этого периода будет возможно использовать как бумажную трудовую книгу, так и ее электронную форму.

Сведения о трудовой деятельности отныне будут вноситься работником и работодателем с наложением квалифицированной электронной подписи в виде сканированных копий трудовой, справок и т. д. После внесения работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки работнику на руки под роспись.

Этим же документом вводится возможность автоматического назначения пенсии с сохранением за лицом права отсрочки выхода на пенсию.

Напомним, в первом чтении законопроект был проголосован 2 сентября 2020 года.



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