Рада приняла закон об электронных трудовых книжках
Верховная Рада приняла в окончательной редакции закон, регламентирующий использование электронных трудовых книжек. Соответствующий проект закона, предложенный Кабмином, поддержали 265 депутатов. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.
Закон предусматривает пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника. В течение этого периода будет возможно использовать как бумажную трудовую книгу, так и ее электронную форму.
Сведения о трудовой деятельности отныне будут вноситься работником и работодателем с наложением квалифицированной электронной подписи в виде сканированных копий трудовой, справок
Этим же документом вводится возможность автоматического назначения пенсии с сохранением за лицом права отсрочки выхода на пенсию.
Напомним, в первом чтении законопроект был проголосован 2 сентября 2020 года.
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