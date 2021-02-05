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Украина

Виктор Ляшко рассказал об украинской вакцинации для жителей ОРДЛО и Крыма

12:39 5 февраля 2021
Вакцинация

Граждане Украины, находящиеся на временно неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма получат доступ к вакцине от коронавируса в пунктах вакцинации на территориях, подконтрольных Украине. Об этом на брифинге в Минздраве заявил заместитель министра, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он заверил, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной и бесплатной.

Первые 117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину поступят в феврале.

Она сразу будет распределена для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Также в течение I полугодия Украина сможет получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании.

«Вчера состоялся телефонный звонок со штаб-квартирой Pfizer-BioNTech. Руководство компании заверило, что в ближайшее время будут поданы документы на регистрацию вакцины в Украине», — заявил Ляшко, напомнив, что Минздрав уже регламентировал пять этапов вакцинации, в течение которых планируется иммунизировать почти все население Украины. Причем в зависимости от доступности вакцин, этапы могут происходить параллельно.

А тем временем в Евросоюзе признали, что недооценили сложности с производством вакцины против коронавирусной инфекции, и призвали готовиться к «недостатку материалов для производства вакцин».

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