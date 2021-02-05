Сестра Сенцова сострила по поводу рождения племянницы

Наталья Каплан, двоюродная сестра Олега Сенцова, сообщившего о рождении дочери, отреагировала на это радостное событие фразой из известного советского фильма «Здравствуйте, я ваша тетя».

Собственно, название фильма и стало комментарием новоиспеченной тети маленькой Эммы — она перепостила фото, которое в социальных сетях выложил Олег Сенцов, на своей страничке в Facebook.

В фильме, главную роль в котором сыграл Александр Калягин, жизнь подбрасывает персонажам много сюрпризов. Возможно, для Натальи Каплан появление племянницы Эммы тоже стало неожиданностью. Вопрос о том, кто же мать девочки, до сих пор остается «за кадром».

Напомним, что Наталья Каплан переехала из России в Украину после задержания, ареста и приговора Олегу Сенцову. 17 мая 2019 года, в последний рабочий день своей каденции, Петр Порошенко подписал указ о предоставлении ей украинского гражданства.

А весной 2019 года, когда в Украину в рамках «большого обмена» с Россией вернулись бывшие узники Кремля, в том числе и Сенцов, Наталья Каплан призналась, что слегка «дала в морду» двоюродному брату, за освобождение которого боролась долгие пять лет. «Когда он выходил из самолета, я за руку тащила к нему его дочь, всю в слезах и растерянную. Они обнимались. А я вообще ничего не чувствовала, от слова вовсе. Стояла тупо рядышком, пока Олег меня к себе не прижал и не поцеловал. Да, сначала я его обняла», — рассказывала Каплан. Однако, по ее словам, позже, уже дома за бокальчиком вина, она таки «добралась» до его лица: «Так, чуть-чуть, любя и предупредив, что это будет. Потому что мне лично все это очень тяжело далось».

Фрагмент фото со странички Олега Сенцова в соцсетях.

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