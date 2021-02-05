Сайты запрещенных в Украине телеканалов лишились основных доменов

Сайты попавших под санкции телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK лишились основных доменных имен *ua. Об этом сообщил сайт телеканала ZIK, который перешел на резервный адрес по примеру других сайтов Тараса Козака.

«Старые домены у сайтов забрали, они были „разделегированы“. По сути, владельцы доменов, сайты телеканалов, потеряли возможность их администрировать», — говорится в сообщении.

Таким образом, телеканалы прибегли к редиректу. Так, новости ZIK можно читать по адресу zikua.tv, «112 Україна» — на 112ua.tv, а NewsOne — на newsoneua.tv.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие принятое в тот же день решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, в соответствии с которым три телеканала, которые связывают с Виктором Медведчуком, были лишены лицензий сроком на 5 лет. В настоящее время указ главы государства обжалован в Верховном Суде Украины.

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