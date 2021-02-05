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Украина

Главарь "ДНР" Пушилин бьет тревогу: что произошло

10:39 5 февраля 2021
Пушилин

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин вынужден был признаться, что в недореспублике катастрофически не хватает врачей. По его словам, наибольший дефицит докторов в Дебальцево, Тельмановском районе, Снежном, Горловке и Харцызске.

Бывший МММ-щик заявил: «В отдаленных районах дефицит врачей достигает 50% от общего процента штатных единиц. Это достаточно большая цифра, чтобы бить тревогу». При этом добавил, что «с обеспеченностью средним и младшим медицинским персоналом ситуация не лучше».

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Видимо, потому, что большинство врачей пенсионного возраста, Пушилин на днях поручил «правительству» до 1 марта принять постановление о том, что выпускники медуниверситета, обучающиеся на бюджете, будут обязаны в течение трех лет отработать в медучреждениях «ДНР». То есть молодые люди не смогут выехать на работу даже в Россию.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в «ДНР» началась вакцинация от COVID российским препаратом «Спутник V».

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