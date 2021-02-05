Шабунин попросил США ввести санкции против Оксаны Марченко и Тараса Козака

«Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина направил главам Госдепа и Минфина США открытое письмо, в котором попросил распространить санкции в отношении Виктора Медведчука на его жену Оксану Марченко и народного депутата Тараса Козака.

«Именно через сеть зарегистрированных на них компаний Медведчук избегает разрушительных последствий санкций США персонально по нему», — говорится в письме, в котором были впервые обнародовал непубличные обращения ЦПК в Управление контроля за иностранными активами США по санкциям к Медведчуку 2018 и 2020 годов.

Напомним, вечером 4 февраля в Верховный суд поступила жалоба на Указ Президента Украины о применении санкций к трем украинским телеканалам, принадлежащим Тарасу Козаку, однако в ОПЗЖ заявили о непричастности к этому иску и назвали его «технологией Банковой».

Одновременно в Киеве были зафиксированы столкновения с активистами, которые пришли требовать уже закрытия телеканала Евгения Мураева «НАШ».

Фото УП

482

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter