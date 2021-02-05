У Олега Сенцова родилась дочь

Бывший узник Кремля Олег Сенцов поразил сеть фото с новорожденным ребенком на руках, которое он сопроводил лаконичной подписью «Дочь Эмма». Снимок он опубликовал в Facebook.

Обратившимся к мужчине за комментарием журналистам Сенцов так и не сообщил, кто является матерью девочки, оставив вопрос открытым.

У Олега уже есть двое детей от его супруги Аллы, оставшейся в Крыму — дочь Алина (2002 года рождения) и сын Владислав (2004 года рождения).

Алла Сенцова развелась с режиссером в 2016 году, однако приезжала с сыном повидаться с Сенцовым в Киев. С ними в столицу приехала и мать Олега.

В октябре 2019 года Алла показала в Facebook фото семьи на Крещатике.

Напомним, в последние дни 2020 года Олег Сенцов написал в Facebook пост об уходящем годе, в котором раскрыл секрет настоящего счастья.

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