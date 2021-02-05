Выяснились скандальные обстоятельства празднования Зеленским дня рождения

Журналисты проекта «Схеми» зафиксировали очередные нарушения президентом Владимиром Зеленским карантинного режима — как утверждают расследователи, празднование Зеленским своего дня рождения прошло в компании более 20 человек в квартире друга Игоря Коломойського Тимура Миндича. Вечеринка состоялась в минувшую пятницу, 29 января, и продолжалась почти 8 часов — с 19:00 до 3:00 30 января.

«Завершение локдауна — не означает завершение войны против коронавируса», — сказал президент Зеленский и через 4 дня устроил празднование своего дня рождения", — иронично прокомментировал полученные сведения журналист «Схем» Михаил Ткач в Facebook.

Он также напомнил, что в Украине действует норма, в соответствии с которой запрещается проведение массовых культурных (в т.ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых участвуют более 20 лиц и не соблюдена дистанция в 1,5 метра.

Нарушение подтвердил и главный санврач Виктор Ляшко, который заявил, что зафиксировавшим его следовало вызвать полицию.

Напомним, в августе 2020 года президент делал покупки в супермаркете на Донбассе и снял маску ради селфи с покупателями, а в июне и вовсе пил кофе в кафе Хмельницкого в то время, когда подобные заведения не должны были принимать посетителей. Тогда его даже хотели привлечь к административной ответственности, однако суд отказался применять санкции к действующему главе государства якобы в связи с их неконституционностью.

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