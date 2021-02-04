Верховный суд Украины занялся запретом «телеканалов Медведчука»

В Верховном суде обжалован Указ Президента Украины о применении санкций к трем украинским телеканалам. Об этом пресс-служба суда сообщает в Facebook.

«Сегодня, 4 февраля 2021, в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два иска граждан, оспаривающих Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в сообщении.

Поступившим в суд искам присвоены регистрационные номера № 9901/22/21 и № 9901/23/21.

Следить за рассмотрением дел украинцам предлагают в разделе «Состояние рассмотрения дел» на официальном веб-сайте Верховного Суда.

Напомним, после обнародования указа президента Зеленского столкновения с активистами произошли уже под зданием телеканала Евгения Мураева «НАШ».



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