27.82 / 28.02 33.25 / 33.66
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Верховный суд Украины занялся запретом "телеканалов Медведчука"

21:41 4 февраля 2021
Верховный суд Украины занялся запретом «телеканалов Медведчука»

В Верховном суде обжалован Указ Президента Украины о применении санкций к трем украинским телеканалам. Об этом пресс-служба суда сообщает в Facebook.

«Сегодня, 4 февраля 2021, в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два иска граждан, оспаривающих Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в сообщении.

Поступившим в суд искам присвоены регистрационные номера № 9901/22/21 и № 9901/23/21.

Следить за рассмотрением дел украинцам предлагают в разделе «Состояние рассмотрения дел» на официальном веб-сайте Верховного Суда.

Напомним, после обнародования указа президента Зеленского столкновения с активистами произошли уже под зданием телеканала Евгения Мураева «НАШ».

151

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дантес и Дорофеева

«Кажется, мы разводимся»: Дантес взвыл из-за пристрастия Дорофеевой

Клавдия Земцова с родителями

"Как же похожа": внучка Пугачевой впечатлила сходством с матерью

Алла Барановская

Змея испортила отдых жене Николая Тищенко

Рахмиль Суркис

Умер отец братьев Суркисов

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер