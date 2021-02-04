Настоящий Герой Украины: в сети откликнулись на гибель запорожского медика Ольги Гливы

Главный редактор «ФАКТОВ» Александр Швец считает необходимым присвоить звание Героя Украины (посмертно) медику Запорожской инфекционной больницы Ольге Гливе, которая погибла в охваченном огнем здании, до последнего оставаясь с пациентами.

«Какая красивая и отважная девушка. И такая молодая… Она ведь наверняка могла спастись сама. Но решила не покидать в беде больного. Если уж президент наградил званием Героя Украины весь экипаж пассажирского самолета, сбитого иранскими военными, то, может быть, и в этом случае стоило бы поступить так же?!», — задал он вопрос в Facebook.

«В жизни всегда есть место подвигу!!! Восхищаюсь», «Чтобы все знали, что в Украине есть настоящие ЛЮДИ, а не граждане и кумы соседа. А ее душе прямая дорога в РАЙ!», — отозвались комментаторы.

«Работала с тяжелыми пациентами в отделении COVID-19. Сама болела короновирусом. После этого снова переболела вирусной инфекцией, осложненной пневмонией. Но несмотря на это, она вернулась в «красную зону», — рассказал журналистам друг погибшей Иван Дарий.

Напомним, полиция уже задержала ответственного за пожарную безопасность в горевшем лечебном учреждении.

Фото Facebook Запорожского государственного медицинского университета

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