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Украина

Режим без тишины: еще один боец ВСУ ранен на Донбассе

16:29 4 февраля 2021
Боец ВСУ

В четверг, 4 февраля, на Донбассе в районе населенного пункта Южное боевики обстреляли позиции ВСУ — ранен украинский военнослужащий.

Как сообщают в ОТГ «Север», противник вел обстрел позиций подразделений Объединенных сил из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия.

«В результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Бойца оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка», — говорится в сообщении.

Напомним, что 2 февраля на Донбассе снайпер ВС РФ тяжело ранил старшего матроса Дмитрия Власенко. Бойца доставили в лечебное учреждение, однако он через час скончался.

Иллюстративное фото со странички оперативно-тактической группировки «Север» в социальных сетях.

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