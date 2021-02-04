Рада дала добро на создание Единого портала сообщений о коррупции

В четверг, 4 января, нардепы проголосовали за закон об организации Единого портала сообщений обличителей коррупции. Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.

За проект закон, предусматривающего создание Единого портала для сообщений обличителей коррупции, проголосовало 253 народных депутатов.

Этот документ вносит изменения в Закон «О предупреждении коррупции»: создает правовую основу для осуществления сообщений обличителей через Единый портал. В результате будут обеспечены: высокие стандарты защиты информации, получаемой от обличителей, единый подход к обработке сообщений. Также снизятся риски несанкционированного доступа к сообщениям, получаемым от обличителя, будут сэкономлены средства госбюджета.

Напомним, министр рассказал «ФАКТАМ», как украинцы могут устроится на работу в Кабмин.

Фото: скриншот видео

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