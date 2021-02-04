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Украина

Стычки и задержания произошли в Киеве при пикетировании телеканала «НАШ»

13:56 4 февраля 2021
Пикет телеканала «НАШ»

После того, как указом президента Украины Владимира Зеленского были лишены лицензии три «канала Медведчука», под зданием телеканала Евгения Мураева «НАШ» произошли столкновения.

Видео того, что происходит, в Telegram выложил ведущий телеканала Макс Назаров.

На одном из них слышно, как собравшиеся скандируют: «Назаров, вокзал, Россия».

На другом показано, как в дело вмешались полицейские. Камера зафиксировала задержание одного из участников акции.

 

Напомним, что после указа о блокировке трех телеканалов пятый президент Петр Порошенко поинтересовался, почему под санкции не попал «НАШ», на котором «российские пропагандисты атакуют нашу армию и требуют привлечь к ответственности наших воинов», на что его владелец Евгений Мураев разразился оскорблениями.

А президент Украины Владимир Зеленский, разъяснивший введение санкций на встрече с представителями дипкорпуса, заявлял, что лишенные лицензии телеканалы длительное время активно использовались для дезинформационных кампаний, для подрыва реформ и курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Фото — скриншот.

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Пикет телеканала «НАШ»

Стычки и задержания произошли в Киеве при пикетировании телеканала «НАШ»

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