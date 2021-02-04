Назван срок продления карантина в Украине

Карантин в Украине (согласно принятому в декабре 2020 года решению, он был введен до 28 февраля 2021 года) продлят до 30 апреля и это не будет конечной датой.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи в Европейской бизнес ассоциации, передает «Укринформ».

По словам руководителя Кабмина, после 30 апреля карантин «скорее всего» будет продлеваться «в той или иной форме». Условия же могут меняться в зависимости от эпидемической ситуации.

Напомним, что накануне Шмыгаль заявлял, что на заседании правительства в ближайшее время будет принято решение о возвращении страны к модели адаптивного карантина и об установлении в регионах различных уровней эпидемической опасности — зеленого, желтого, оранжевого и красного.

А министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что по текущему уровню заболеваемости в стране нет ни одной административной территориальной зоны, которая могла бы быть отнесена к красной пандемической зоне.

Архивное фото, автор Сергей ТУШИНСКИЙ, «ФАКТЫ».



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