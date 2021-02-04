27.82 / 28.03 33.27 / 33.68
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Назван срок продления карантина в Украине

13:12 4 февраля 2021
Карантин

Карантин в Украине (согласно принятому в декабре 2020 года решению, он был введен до 28 февраля 2021 года) продлят до 30 апреля и это не будет конечной датой.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи в Европейской бизнес ассоциации, передает «Укринформ».

По словам руководителя Кабмина, после 30 апреля карантин «скорее всего» будет продлеваться «в той или иной форме». Условия же могут меняться в зависимости от эпидемической ситуации.

Напомним, что накануне Шмыгаль заявлял, что на заседании правительства в ближайшее время будет принято решение о возвращении страны к модели адаптивного карантина и об установлении в регионах различных уровней эпидемической опасности — зеленого, желтого, оранжевого и красного.

А министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что по текущему уровню заболеваемости в стране нет ни одной административной территориальной зоны, которая могла бы быть отнесена к красной пандемической зоне.

Архивное фото, автор Сергей ТУШИНСКИЙ, «ФАКТЫ».

342

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дантес и Дорофеева

«Кажется, мы разводимся»: Дантес взвыл из-за пристрастия Дорофеевой

Оксана Марченко

Оксана Марченко пригрозила Владимиру Зеленскому после закрытия каналов

ани лорак

«Лорак любит меня»: певицу с предложением жениться атаковал «любимчик Сталина»

Пикет телеканала «НАШ»

Стычки и задержания произошли в Киеве при пикетировании телеканала «НАШ»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер