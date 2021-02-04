Сильные морозы и снегопады: синоптики рассказали о погоде до конца зимы

По прогнозам синоптиков, в феврале в Украине ожидаются температурные качели. Действительно ли погода в нынешнем месяце будет такой нестабильной? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.

— С 5 февраля ожидаем снижения температуры. Снова вернутся морозы, в большинстве областей ожидается около минус 4−9 градусов, а на юге температура будет колебаться от небольших морозов до плюс 7. Это будет продолжаться до 9 февраля, когда возможно небольшое послабление морозов, — рассказывает «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня. - Но с 12 февраля снова ожидаем усиления холодов. Особенно в северных, центральных и восточных областях. В этот период время от времени возможны снегопады. Весна в Украину придет в конце февраля — начале марта.

В пятницу, 5 февраля, ожидается сухая и солнечная погода, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Ночью в Сумской области столбики термометров опустятся до отметки минус 10, а в Черниговской — минус 11. На юге днем воздух прогреется до 6 градусов тепла.

В субботу, 6 февраля, в западных и центральных областях возможен снег, на юге — мокрый снег. Скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в Сумской области столбики термометров опустятся до отметки минус 10, ночью — до минус 16. А вот в Крыму воздух в дневное время прогреется до 4 градусов тепла.

В воскресенье, 7 февраля, небольшой снег возможен в северных областях и на Волыни. Скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в Черниговской и Сумской областях — минус 11−13, а в Крыму — плюс 4 градуса.

В понедельник, 8 февраля, осадки ожидаются по всей стране, кроме Крыма — в основном дождь со снегом. Скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в Черниговской области — минус 9, а в Закарпатской области воздух прогреется до 10 градусов тепла.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, мороз продержится до 10 февраля. «С этого числа существенно потеплеет. Днем — до 0. В период с 11 до 20 февраля также возможно похолодание, но уже не существенное, как в первой декаде месяца. Самым холодным днем этого периода будет 16 февраля, когда температура воздуха днем опустится до отметок минус 9, а ночью может снизиться до 13−17 градусов мороза. После этого начнется быстрое повышение температуры, которая к 20 февраля перевалит отметку 0 и станет плюсовой. По моим расчетам, температура будет колебаться от минус 1 до плюс 1. А 25 и 27 февраля возможен снег с дождем», — рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в январе в Киеве было побито 9 температурных рекордов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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