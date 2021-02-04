Родственник Навального возглавил село в Украине

У российского оппозиционера Алексея Навального нашлось немало родственников в Украине. Некоторые из них занимают далеко не рядовые посты. Так, например, Павел Навальный является старостой села Новое Залесье Бородянского района Киевской области. А из полутора тысяч жителей села 11 носят фамилию Навальный. Об этом сообщает ВВС.

Алексей Навальный еще в 2013 году рассказывал, что является наполовину украинцем, поскольку у отца украинские корни, а в детстве и сам бывал у родственников в Чернобыльском районе Киевской области. После аварии на ЧАЭС и расселения жителей зоны отчуждения, родственники Навального переселились в Новое Залесье, в Переяслав, а также в село Залесье Броварского района.

Несмотря на украинские корни, Алексея Навального не воспринимают как большого друга Украины. Политику все еще не простили фразы про «Крым — не бутерброд». При этом российский юрист Марк Фейгин считает, что Навальный вряд ли действительно считает навеки неизменным нынешний статус полуострова — просто в момент, когда произносил свою фразу, политик подстраивался под настроения большинства россиян.

Ранее политолог Андрей Окара спрогнозировал, что арест Навального станет губительным для политических перспектив Алексея. «В тюрьме или на зоне Навальный не сделает ни одного фильма, не запишет ни одного ролика… Для него, харизматичного и обаятельного оратора, тюрьма — это удар по политической карьере».

959

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter