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Украина

«Когда решил сыграть в PUBG в реале»: Зеленский повеселился по поводу закрытия «каналов Медведчука»

9:17 4 февраля 2021
зеленский

Президент Владимир Зеленский пытался доступно объяснить фолловерам в Instagram, зачем нужны были санкции против трех украинских каналов. Свой пост Зеленский проиллюстрировал фотографией из одной из поездок на Донбасс. Президента тогда облачили в бронежилет и выдали каску. При этом остались вопросы к ярко-голубой рубашке, очень демаскирующей первое лицо. Пребывание в опасной зоне главу государства не пугало, напротив, он искренне веселился.


Судя по всему, донести свой месседж до подписчиков президенту удалось. Комментаторы озвучили мнение, что Зеленский перенес в реальность компьютерную игрушку-шутер PUBG. Цель игры — выжить самому и избавиться от всех остальных участников, поскольку игровая территория постепенно сжимается.


Продолжая аналогии с компьютерной игрой, в Украине просто было слишком много телеканалов, но решение президента поможет немного расчистить поле для деятельности. В комментариях позицию Зеленского поддержали: «Правильно, меньше каналов — меньше недовольства», «Я удивлялся, почему их раньше не закрыли».

Напомним, под санкции попали телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. Президент заверил, что против других каналов санкций не будет.

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