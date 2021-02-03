Боевики обнародовали видео с пропавшим на Донбассе бойцом ВСУ

Оперативное командование «Север» отреагировало на появление на телеканалах оккупантов видеоролика с пленным бойцом ВСУ. В подразделении подтверждают, что указанный военный действительно пропал с позиции в районе ООС еще 28 января, несколько дней продолжались его поиски, 3 февраля стало понятно, что боец попал в плен. Обстоятельства пленения устанавливаются.

В командовании дали понять, что не относятся серьезно к сути претензий, которые боец говорит на камеры оккупационным СМИ. В ВСУ считают, что военного оккупанты заставили публично дискредитировать Украину и своих побратимов. Тем более, что это уже не первый случай, когда пленных принуждают произносить на камеры выгодные врагу тезисы.

«Просим военнослужащих и гражданских в зоне проведения операции Объединенных сил быть чрезвычайно осторожными и ни в коем случае не доверять врагу», — призывают в ОК «Север».

Напомним, медиаресурсы оккупантов продвигают тезис, что украинский военный из первой танковой бригады ВСУ якобы сам перешел на сторону боевиков «ДНР».

Побратимы военного говорят, что последний раз его видели, когда он заступал на дежурство на одном из взводных опорных пунктов. Выданные бойцу оружие и патроны остались на месте несения службы.

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