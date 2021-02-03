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Украина

Верховный суд отказался рассматривать иск Тупицкого к Зеленскому

20:50 3 февраля 2021
тупицкий зеленский

Противостояние между президентом Владимиром Зеленским и Конституционным судом продолжается, но попытка втянуть в спор Верховный суд провалилась. Судьи Верховного суда отказались рассматривать иск главы КСУ Александра Тупицкого о незаконном отстранении от должности.

После того, как Зеленский отстранил главу КСУ, Тупицкий подал иск в Верховный Суд. Там больше месяца изучали вопрос, а потом решили, что такие юридические коллизии — не в их компетенции. Делом должен заниматься Конституционный суд.

Отстраненный судья КСУ называл указ Зеленского незаконным и неконституционным. В Верховном суде на это ответили, что по поводу противоречий с Основным Законом сказать ничего не могут — не их прерогатива. Несоответствие указов президента положениям Конституции Украины должно изучаться исключительно в КСУ. Там же должны приниматься решения по поводу законности/незаконности полномочий президента.

Напомним, пока идут юридические разбирательства КСУ с президентом, следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении председателю Конституционного Суда Александру Тупицкому.

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