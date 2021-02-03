В Украине появился свой Нью-Йорк

В Украине появится населенный пункт Нью-Йорк. Поселку Новгородскому Донецкой области возвращают существовавшее до 1951 года название. Решение пока проголосовано только на уровне профильного парламентского комитета (комитета по местному самоуправлению), но депутаты не сомневаются, что соберут нужные голоса и в зале.

Вопрос попал в Раду по инициативе Донецкой военно-гражданской администрации. Глава комитета Андрей Клочко, ставя на голосование вопрос, не сдерживал смеха. «Будет новое экономическое чудо, будут привлекать инвесторов на географическое название», — веселился он.

В итоге переименование Новгородского в Нью-Йорк было поддержано 18 голосами из 19. Один — Александр Качура — воздержался. «Я лично не голосовал за это решение… Однозначно, это один из важнейших вопросов сейчас», — пошутил депутат в своем Telegram-канале.

Поселок Новгородское был основан в XVIII веке. Сначала территория у реки Кривой Торец понравилась запорожским казакам — там появился зимний хутор Кальмиусской паланки. Существенно разрослось поселение в 1877 году, когда там обосновались немцы-менониты. Они же и дали название Нью-Йорк поселку. Активный приток населения начался в 1894 году, когда поблизости от поселения появились машиностроительный и чугунолитейный заводы.

Машиностроительное предприятие в Новгородском было ликвидировано в 2006 году. На сегодня из промышленно значимых объектов в «украинском Нью-Йорке» есть Дзержинский фенольный завод и железнодорожная станция «Фенольная». По данным переписи 2001 года в поселке проживало 11 тысяч человек.

Вопрос о переименовании Новгородского в Нью-Йорк впервые начал обсуждаться в 2019 году.

Фото wikimedia.org, pixabay.com

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