Данилов обвинил медиаресурсы Козака в «информационном терроризме»

Санкции к телеканалам, принадлежащим Тарасу Козаку, применены, чтобы препятствовать информационному терроризму. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил на брифинге, транслировавшемся телеканалом «Прямой».

По словам Данилова, основаниями для принятия мер стали обращение Рады от 2018 года, а также документы от Службы безопасности Украины, поступившие в аппарат СНБО.

«С октября 2019 года, когда меня назначили секретарем СНБО, мы сразу начали отрабатывать документы, которые получили в наследство. Я могу сказать, что готовить такие документы нужно тщательно, тщательно изучать. И нужно иметь 100% основания, чтобы принимать такое решение. И если кто-то считает, что это можно сделать за один день, глубоко ошибается», — отметил секретарь СНБО.

«Мы сюда российские нарративы не звали, мы российских оккупантов не ждали… Речь идет о пятой колоне, которая раскачивает наше государство», — добавил Данилов.

Он также заявил, что информация о возможном бизнесе нардепа Тараса Козака на оккупированном Донбассе, с помощью которого он якобы финансировал телеканалы «112 Украина», NewsOnе и ZIK, — это предположение.

Напоминаем, Украина ввела также санкции против двух авиакомпаний.

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