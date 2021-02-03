"Есть же предел": отец Зеленского высказался о закрытии "телеканалов Медведчука"

Отец президента Владимира Зеленского поделился мнением, почему сын наложил санкции на три телеканала NewsOne, Zik и 112 Украина. Александр Зеленский считает, что главе государства была неприятна критика. Об этом Зеленский-старший заявил в комментарии «Стране».

Александр Зеленский говорит, что еще осенью прекратил смотреть указанные каналы. «Иногда так грубо это все на телеканалах подается, ну, просто нехорошо… Есть же предел. Так как его (президента) поливают, ни в одной стране такого нет. Мне так кажется, может быть, я ошибаюсь… Одна грязь льется», — утверждает Зеленский-старший

Отец президента считает, что вещатели можно закрывать, если они распространяют дезинформацию. «Если (информация на ТВ) не соответствует действительности, я бы запретил», — заявил он.

Предположения Зеленского-старшего, похоже, соответствуют действительности. Владимир Зеленский в Instagram объяснил, что санкции против телеканалов ввел из-за распространяемых фейков и вражеской пропаганды.

Напомним, с 2 февраля в Украине были заблокированы телеканалы NewsOne, Zik и 112 Украина. Владельцем каналов является Тарас Козак, но вещатели считаются близкими к коллеге Козака по парламенту Виктору Медведчуку. В России пообещали пожаловаться в международные структуры, а в США поддержали борьбу с дезинформацией.

Фото zelenskiy_official/Instagram

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