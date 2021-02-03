Скандал вокруг «Фортуны»: ветерана АТО Котеленец отправили под домашний арест

Суд определил мерой пресечения домашний арест ветерану войны на Донбассе Виктории Котеленец с позывным «Фортуна». Ее задержали в Киеве из-за сходства с боевиком «ДНР».

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения на домашний арест с содержания под стражей без права внесения залога. Этим решением он частично удовлетворил жалобу адвоката. Виктория Котеленец будет находиться под домашним арестом в Киеве в арендованной квартире.

Прокуроры заявляют о риске побега Котеленец на неподконтрольную территорию и возможность влияния на свидетелей.

«После допроса свидетеля, при участии которого проходило опознание, на его номер телефона позвонило неизвестное ему лицо и расспрашивало по поводу проведенных следственных действий», — утверждает прокурор Демьянчук.

По заявлению правоохранителей, при обыске в доме Виктории Котеленец в Алексеево-Дружковке Донецкой области нашли боеприпасы, в том числе противопехотные мины. Это отрицает Наталья Воронцова, мать задержанной. Пожилой женщине стало плохо в зале суда, ей вызвали скорую помощь.

Фото и видео: Цензор. НЕТ

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