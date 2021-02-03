США выступили с заявлением в связи с закрытием трех телеканалов в Украине

Соединенные Штаты Америки поддержали решение украинского руководства по введению санкций к ряду телеканалов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства США в Facebook.

«США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств», — сказано в сообщении.

Напомним, в Кремле осудили действия украинской власти и нашли в них признаки ущемления свободы слова. А В Евросоюзе «неофициально» одобрили санкции в отношении телеканалов, которые введены указом президента Владимира Зеленского.

Фото: pixabay.com

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