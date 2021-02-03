От YouТube потребуют заблокировать страницы «NewsOne», «ZIK» и «112 Україна»

В компанию YouTube направят решения СНБО Украины относительно санкций против телеканалов «NewsOne», «ZIK», «112 Украина» с просьбой закрыть их страницы на этой платформе.

Об этом в Telegram сообщает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. «Ведь эти каналы — в эфирном, спутниковом, или в интернет-трансляциях — представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку является не СМИ, или обычным заказчиком, а частью пропагандистской войны России против Украины», — отмечает он.

Министр отмечает, что YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, однако добавляет, что «популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент».

Напомним, что президент Владимир Зеленский, который своим указом ввел в действие решение СНБО, назвал лишение лицензий телеканалов, которые связывают с представителем ОПЗЖ Виктором Медведчуком, «эффективным и законным ответом на угрозу национальной безопасности Украины».

Иллюстративное фото с Pixabay.

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