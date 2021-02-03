Скандального главу ОАСК Вовка разрешили доставить в суд принудительно

Национальное антикоррупционное бюро Украины добилось разрешения на принудительный привод в суд главы Окружного админсуда Павла Вовка. «Добро» было получено со второй попытки, подписал разрешение судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

По данным ЦПК, разрешение на арест Вовка должен был дать Высший совет правосудия, но эта структура оказалась очень неповоротливой. Позднее Высший совет правосудия пытался «надавить» на Высший антикоррупционный суд и конкретно на судью Андрея Бицюка. Против него открыто дисциплинарное дело по жалобам адвокатов судей ОАСК.

НАБУ расследует дело против судьи Вовка с осени 2020 года. Было объявлено, что председателю Окружного админсуда Киева вменяют в вину создание преступной организации с целью захвата власти и препятствование работе Высшей квалификационной комиссии судей.

В ноябре 2020 года Вовка даже объявляли в розыск. Но скандальный судья быстро «нашелся» у себя дома на больничном.

Несмотря на противостояние между Окружным админсудом Киева и Высшим антикоррупционным судом, руководителей этих органов недавно заметили на одной и той же вечеринке. Праздник был организован экс-депутатом Сергеем Киваловым, а в числе приглашенных была глава Антикоррупционного суда Елена Танасевич и глава ОАСК Павел Вовк.

Фото Павло Вовк/Facebook

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