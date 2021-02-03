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Украина

Шмыгаль сообщил, какой карантин ждет украинцев

14:55 3 февраля 2021
Денис Шмыгаль

В ближайшее время Кабмин примет решение о возвращении страны к модели адаптивного карантина и установит в регионах Украины различные уровни эпидемической опасности — зеленый, желтый, оранжевый и красный.

Об этом в Telegram пишет премьер-министр Денис Шмыгаль, утверждающий что к адаптивному карантину позволяет вернутся эпидемическая ситуация в стране

«В Украине сейчас наблюдается контролируемая и стабильная ситуация по распространению коронавируса. Усиленный карантин был действительно эффективным инструментом, который снизил нагрузку на медицинскую систему и способствовал разрыву цепи заболеваемости», — заявил Шмыгаль.

По его информации, на сегодняшний день в больницах находится 18300 «ковидных» пациентов, в то время как в декабре в лечебные учреждения попали более 28 тысяч людей с подтвержденным диагнозом или подозрением на COVID-19.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что по текущему уровню заболеваемости в стране нет ни одной административной территориальной зоны, которая могла бы быть отнесена к «красной» пандемической зоне.

Фото Дениса Шмыгаля из социальных сетей.

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