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Украина

«Приведена в повышенную готовность»: Ярош пригрозил ОПЗЖ своей армией

14:12 3 февраля 2021
Дмитрий Ярош

Украинская добровольческая армия (УДА) готова помочь государственным структурам в случае попыток антигосударственных формирований дестабилизировать ситуацию в Украине. Об этом на своей страничке в соцсетях заявил командующий УДА, экс-нардеп Дмитрий Ярош.

«В случае попыток антигосударственных формирований (ОПЗЖ и им подобных) дестабилизировать ситуацию в государстве Украинская добровольческая армия готова всеми имеющимися силами и средствами помочь государственным силовым структурам в подавлении антиукраинского мятежа», — пишет Ярош.

По его словам, всем резервным частям и подразделениям УДА дана команда «привести в состояние повышенной готовности весь личный состав».

«Подразделениям, находящимся в зоне ООС — продолжать выполнение поставленных задач. Вместе победим! Слава Украине!» — добавил Дмитрий Ярош.

Напомним, после указа президента Владимира Зеленского, блокировавшего три «канала Медведчука», представители ОПЗЖ в парламенте назвали власть «фашистской» и объявили об инициировании процедуры импичмента.

Фото Дмитрия Яроша из социальных сетей.

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