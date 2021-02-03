Украина ввела санкции против двух иностранных авиакомпаний

Украина ввела санкции в отношении двух авиакомпаний из Молдовы и Португалии.

«По инициативе Службы безопасности Украины к молдовской авиакомпании „JET4U S.R.L.“ и португальской „JET4U LDA“ применены санкции за совершение полетов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства», — сообщают в украинской спецслужбе.

В СБУ добавили, что на основании выявленных нарушений рекомендовали СНБО применить к указанным компаниям такие санкции, как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов.

«Санкции должны действовать до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова», — говорится в сообщении.

Тем временем экс-нардеп Сергей Лещенко, ссылаясь на источники, в своем Telegram-канале утверждает, что речь идет о самолетах, «которыми пользовались депутаты ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак».

Ранее в Службе безопасности Украины заявили о разоблачении агентурной сети, созданной спецслужбой России, которая действовала через ряд Telegram-каналов, в том числе, и всеукраинских.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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